Localitatea Dragomirești va avea un centru de îngrijiri paliative

În Dragomirești urmează să fie ridicat un centru de îngrijiri paliative, pentru a veni în sprijinul pacienților cu afecțiuni grave, care nu pot fi ținuți acasă. Nevoia pentru astfel de centre în județul nostru este unul extrem de mare, iar cererea depășește adesea oferta. În aceste condiții, bolnavii ajung să fie puși pe listele de așteptare, punând aparținătorii în dificultate.

„Îngrijirile paliative înseamnă demnitate, sprijin, grijă și respect pentru oamenii aflați în momente grele ale vieții. Mă bucur că am găsit la Primăria orașului Dragomirești o echipă extraordinară, serioasă și implicată, care a înțeles importanța acestui proiect și a muncit pentru ca el să devină realitate.

Prin această investiție, alături de centrul de îngrijiri paliative pe care îl construim pe șoseaua de centură a municipiului Baia Mare, reușim să acoperim întreg județul Maramureș: Dragomireștiul va deservi zona de peste deal, iar Baia Mare zona de dincoace de deal”, a declarat Bogdan Gavra, partener al Primăriei Dragomirești.

Săptămâna trecută, vineri – 22 mai, a fost semnat contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Centru de îngrijiri paliative în orașul Dragomirești”, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027. Valoarea contractului este de 8.880.477,54 lei fără TVA.