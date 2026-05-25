Palatul Administrativ din Baia Mare, aproape de finalizarea reabilitării

Palatul Administrativ din Baia Mare, unul dintre cele mai importante simboluri ale Maramureșului a ajuns la un stadiu de aproximativ 80% al lucrărilor de reabilitare. În actuala etapă, activitatea din șantier a vizat atât execuția, cât și monitorizarea lucrărilor desfășurate în mai multe corpuri ale clădirii, cu accent pe instalațiile termice, sanitare și de ventilație, precum și pe realizarea infrastructurii tehnice și a zonelor de acces. Proiectul este finanțat de ADR Nord-Vest prin Regio Nord-Vest din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene. Perioada de implementare a proiectului este de 28 de luni, respectiv până la data de 30 ianuarie 2027. Valoarea totală a proiectului: 145.719.086,94 lei (inclusiv T.V.A.)