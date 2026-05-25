Posturi scoase la concurs în creșe din Maramureș

Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs 859 de posturi pentru 34 de creșe noi conform unui memorandum avizat de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila și de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aprobat de Guvern.

Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în în­vă­ță­mântul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitate și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile.

Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR. Celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul național de construcții de interes public sau social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș.

Concursurile pentru ocuparea posturilor vor putea fi organizate în baza metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 6170/2024 privind ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului școlar în învățământul preuniversitar. Angajările vor fi realizate „cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor aprobate pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului încadrat”, se precizează în document.