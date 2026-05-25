Sisteme electronice de evidență obligatorii în spitale

În spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care, diverse cadre medicale, desfășoară activități în alte clinici private, în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă în atenția parlamentarilor. Conform acestuia, Direcțiile de Sănătate Publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor.

„Proiectul de lege propune introducerea obligativității instalării și utilizării unor sisteme electronice de evidență a prezenței personalului medico-sanitar în toate spitalele publice, stabilirea responsabili­tă­ții managerului pentru implementarea și funcționarea acestor sisteme, reglementarea modului de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația națională și europeană privind protecția datelor, instituirea unui regim contravențional aplicabil atât unității sanitare, cât și managerului, pentru nerespectarea obligațiilor, acordarea unor termene clare pentru conformare și pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor, respectiv desemnarea direcțiilor de sănătate publică drept autorități competente pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor”, precizează inițiatorii.

Sistemele electronice ar urma să înregistreze ora de începere și cea de finalizare a programului. Sistemele electronice trebuie să asigure păstrarea jurnalelor de acces pentru o perioadă de minimum 12 luni. Neinstalarea sistemelor electronice în termenul legal de către spitalele publice și nepunerea în funcțiune a acestora vor fi sancționate cu amendă de la 30.000 la 60.000 lei, iar în cazul managerului amenzile vor fi de până la 40.000 lei.