Canalizarea veche de peste 75 de ani de pe strada Vasile Lucaciu se schimbă

Șantierul de pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare este în plină desfășurare. Pe tronsonul respectiv se schimbă în aceste zile canalizarea, veche de peste 75 de ani. Ultima lucrare de acest fel s-a făcut aici în anul 1950.

Lucrările erau cu atât mai mult necesare cu cât apele uzate creau deja probleme locuitorilor din zonă de ani buni: ”În multe locuri nu mai era funcțională conducta care transporta apele uzate, aceasta fiind colmatată, corodată și mult subdimensionată. Devenise situația limită, deoarece o parte din apele uzate se infiltrau în beciurile clădirilor monument istoric, afectând fundații și creând probleme mari proprietarilor”, a spus Horia Bu­han, administrator public al Municipiului Baia Mare. Lucrările fac parte din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare” și prevăd schimbarea conductei de 200 mm cu una de 600 mm și refacerea tuturor racordurilor, proiect finanțat, în mare parte, din bani europeni. Lucrarea este însă una grea, având în vedere adâncimea de 4 m la care se sapă, pe o zonă cu clădiri monument istoric, unde fundațiile sunt de piatră și pot fi afectate ușor dacă nu se lucrează cu atenție.

”Reabilitarea și refacerea întregului tronson de pe strada Vasile Lucaciu, până la intersecția cu strada Monetăriei, se va finaliza undeva în luna septembrie, în varianta optimistă, însă partea care ne interesează în acest moment, zona pietonală a străzii Vasile Lucaciu, ar trebui să fie terminată cel târziu la finalul lunii iulie. Vom încerca să profităm de aceste lucrări pentru a aduce zona la un nivel superior. Pavajul, care în multe locuri era denivelat și cu dale deteriorate, sistemul de iluminat și canalizarea pluvială vor fi refăcute, pentru a da un aer proaspăt unei zone prea mult timp lăsată în uitare”, a conchis reprezentantul autorității locale.