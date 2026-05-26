Centrul Multifuncțional din Ferești, pregătit pentru recepție

Un proiect realizat cu grijă pentru oameni, pentru comunitate și pentru viitorul comunei Giulești, este pregătit de darea în folosință. Centrul Multifuncțional din localitatea Ferești este dotat cu spații moderne, luminoase, accesibile, pregătite să găzduiască activități sociale și comunitare. De la exteriorul elegant, curtea amenajată, până la sălile spațioase și dotările moderne din interior care urmează să fie livrate, totul transmite un lucru simplu: când există seriozitate și muncă, se văd rezultatele. ”Acest centru nu este doar o clădire, este un loc în care oamenii se vor întâlni, vor colabora, vor organiza evenimente și vor da viață comunității”, au explicat cei din primăria comunei.