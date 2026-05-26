CSȘ 2 Baia Mare, vicecampioană națională la volei cadeți

Echipa de volei cadeți U17 a CSȘ 2 Baia Mare a obținut medalia de argint la turneul final al Campionatului Național, desfășurat în perioada 20-24 mai, la Galați. Băimărenii au încheiat competiția pe locul al doilea, după un parcurs foarte bun în compania celor mai valoroase echipe din țară.

Rezultate CSȘ 2 Baia Mare

CSȘ Viitorul Cluj-Napoca – CSȘ 2 Baia Mare 0-3 (22/25, 14/25, 23/25)

CSM CSȘ 1 Constanța – CSȘ 2 Baia Mare 0-3 (17/25, 21/25, 24/26)

CSȘ 2 Baia Mare – LPS CSȘ Suceava 1-3 (17/25, 25/18, 22/25, 15/25)

CSM Arcada CSȘ Galați – CSȘ 2 Baia Mare 3-0 (25/15, 25/18, 25/20)

CSȘ 2 Baia Mare – CSM București 3-1 (25/19, 25/20, 26/28, 25/15)

În clasamentul final, CSM Arcada Galați a cucerit titlul național, cu 15 puncte, în timp ce băimărenii au terminat pe poziția secundă, cu 9 puncte. Medaliile de bronz au revenit formației CSM București.

La finalul competiției au fost acordate și premii speciale, iar Alexandru Apostu, jucător al echipei băimărene, a primit distincția pentru „jucător de perspectivă”.