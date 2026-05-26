Festivitate de premiere a Concursului Interdisciplinar „COMUNIADA” – Ediția a V-a, o reușită!

Joi, 21 mai 2026, începând cu ora 10:00, la Muzeul Satului din Baia Mare, a avut loc festivitatea de premiere a Concursului Interdisciplinar „COMUNIADA”, ediția a V-a – un proiect educațional de amploare desfășurat anual în comunele județului Maramureș.

Organizat de Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România, condusă de președintele ACoR Ma­ramureș, primarul comunei Săcălășeni, Emilian-Gheorghe Pop, în colaborare cu administrațiile locale și cadrele didactice din me­diul rural, concursul s-a bucurat și în acest an de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și al Consiliului Județean Maramureș, partener esențial în susținerea logistică și financiară a proiectului.

În cadrul ediției din acest an, probele la disciplinele limba română, matematică, geografie, istorie, limba engleză și caligrafie s-au desfășurat în data de 14 februarie 2026, iar competițiile de șah și triatlon au avut loc în 7 februarie 2026. În urma acestora, 199 de elevi au fost recompensați pentru rezultatele deosebite obținute, primind premii și mențiuni. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, dedicată recunoașterii muncii, talentului și dedicării elevilor și profesorilor coordonatori implicați în acest proiect educațional. La festivitate au fost prezenți reprezentanți ai administrației publice și ai sistemului educațional maramureșean, printre care: Ducu Hotima, administrator public al județului Maramureș; inspectorul școlar general, prof. Pop Mihai-Cosmin; inspectorul școlar general adjunct, prof. Muntean Ioan. Mulțumim Consiliului Județean Maramureș pentru implicarea reală și susținerea financiară oferită, contribuind astfel la răsplătirea performanței și la susținerea educației în comunitățile rurale maramureșene.