Într-o perioadă imprevizibilă pe piaţa muncii, Eaton din Fărcaşa anunţă extinderea activităţii

În timp ce unele dintre marile firme au început să aibă probleme, fiind nevoite să facă disponibilizări sau reduceri de salarii, societatea Eaton din Fărcaşa a anunţat că îşi extinde activitatea.

„EATON își extinde activitatea la Fărcașa și va crea câteva sute de noi locuri de muncă în Maramureș. Într-o perioadă în care foarte multe companii din industria lemnului se confruntă cu scăderea comenzilor, restructurări și chiar închideri de fabrici, orice investiție nouă și orice loc de muncă nou creat devin extrem de importante pentru județul nostru. La Fărcașa se află deja în lucru construcția unei noi hale de producție, iar în etapa următoare va fi construită și o a doua hală, după ce prima va deveni complet funcțională”, au anunţat oficialii din conducerea judeţului Maramureş. În paralel aici se caută soluţii pentru reabilitarea unui drum comunal care să permită transportul mărfurilor între halele de producție. „În perioada următoare, vom avea întâlniri și la București pentru realizarea schimburilor de teren necesare acestui proiect. Dacă toate etapele merg conform planului, investiția va începe efectiv în această vară, iar prima etapă ar putea fi finalizată în primăvara anului viitor”, a anunţat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.