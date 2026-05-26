Polițiștii, la discuții preventive cu elevii de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare

Pe parcursul lunii mai, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat mai multe activități educativ-preventive la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, în cadrul proiectului „Despre puterea vulnerabilității”.

În total, au fost organizate 16 activități informative și interactive, la care au participat 183 de elevi de clasa a IX-a, din învățământul liceal și profesional.

Discuțiile au vizat principalele riscuri la care pot fi expuși adolescenții, precum și importanța luării unor decizii responsabile în această perioadă.

Printre temele abordate s-au numărat prevenirea consumului și traficului de droguri, traficul de persoane, bullyingul, violența în mediul școlar și online, discriminarea, dar și răspunderea penală a minorilor și prevenirea agresiunilor sexuale și a violenței domestice.

Polițiștii le-au recomandat elevilor să ceară sprijinul autorităților în situații de risc și să adopte un comportament preventiv pentru evitarea situațiilor periculoase.