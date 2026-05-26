Primăria Cavnic oferă teren gratuit firmei care construiește o fabrică în oraș

Administrația locală a orașului Cavnic anunță că pune gratuit, la dispoziția investitorilor, un teren de peste 20.000 mp, ideal pentru construcția unei fabrici sau a unei unități de producție moderne, chiar în inima orașului.

Locația este strategică, terenul fiind situat la drumul județean Cavnic – Baia Mare, are acces direct și vizibilitate excelentă, precum și toate utilitățile disponibile, existând pregătită toată infrastructura pentru dezvoltare industrială. De asemenea, primăria spune că resursa umană disponibilă ar fi de peste 700 de persoane pregătite să intre pe piața muncii și să contribuie la dezvoltarea unui proiect economic solid în zonă. ”Am depus oferta pentru preluarea activelor companiei Remin din Cavnic. În oraș este un teren de 15.700 mp ce aparține acum companiei, iar pe lângă el mai există 5.000 mp care aparțin primăriei. Împreună sunt peste 2 hectare de teren plus clădirile aferente. Ce vom face noi? Vom prelua, practic, aceste obiective, vom demola clădirile, vom ecologiza terenul și vom pregăti, pentru prima oară după închiderea mineritului, un teren pe care se va putea construi o fabrică. Pe această cale lansez o invitație tuturor agenților economici, care doresc să facă o fabrică în Cavnic, să vină să-și depună oferta în acest sens. Noi, acest teren îl vom pune la dispoziția celui care dorește să construiască o fabrică, complet gratuit. Condiția este doar ca agentul economic să facă o fabrică”, a explicat Vladimir Petruț, primarul Cavnicului.

În aceste condiții, toți agenții economici din Maramureș, dar și din țară, interesați să facă afaceri, sunt așteptați să depună oferte și să descopere potențialul extraordinar al orașului Cavnic: ”Acum avem teren, infrastructură, utilități, forță de muncă. Mai lipsește doar investitorul potrivit”, este mesajul administrației locale.