Zeci de mașini verificate și sancțiuni aplicate

Polițiștii maramureșeni, împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș, au desfășurat acțiuni în sistem integrat în mai multe localități din județ, vizând creșterea siguranței rutiere și verificarea stării tehnice a autovehiculelor.

În zona Ocna Șugatag, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală au oprit și controlat 13 autoturisme, fiind aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale, conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. În cinci cazuri, au fost reținute certificatele de înmatriculare până la remedierea deficiențelor tehnice constatate.

O altă acțiune a avut loc pe raza orașului Șomcuta Mare și în localitățile Finteușu Mic și Mogoșești, unde polițiștii au verificat 50 de autoturisme și au aplicat 17 sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul rutier.

Valoarea totală a amenzilor aplicate în cadrul celor două acțiuni depășește 3.800 de lei.