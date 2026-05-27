Aproape 100 de produse suspecte de contrafacere, descoperite într-o mașină

Polițiștii maramureșeni au deschis un dosar penal după ce, în urma unui control în trafic efectuat pe strada Oborului din Baia Mare, au fost descoperite mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute.

Autoturismul a fost oprit de polițiștii Biroului Rutier, iar la volan se afla un bărbat de 38 de ani. În urma verificărilor efectuate în portbagajul mașinii, oamenii legii au găsit zeci de articole vestimentare și parfumuri purtând mărci cunoscute.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalită­ții Economice, care au identificat în total 97 de produse suspecte de contrafacere. Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal privind punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate.