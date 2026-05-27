Comuniada, Ediția a V-a, 2026

Excelența Satului Românesc continuă să inspire educația maramureșeană. Cunoașteţi copiii și profesorii ce fac performanță în Maramureș!

Ediția din acest an a Comuniadei a reconfirmat faptul că școala românească din comunitățile rurale are puterea de a forma caractere, talente și modele de succes pentru întreaga societate. Aproximativ 3000 de elevi din județ au participat la competiție, demonstrând pasiune, perseverență și dorință de afirmare.

Dintre aceștia, 647 de elevi au ajuns în faza județeană, iar 199 au fost distinși cu titlul de „Stelele Satului Maramureșean 2026”, devenind exemple de excelență și implicare pentru generația lor. Comuniada a arătat încă o dată că satul maramureșean rămâne un spațiu al valorilor autentice, unde educația, tradiția și munca se împletesc armonios pentru a construi viitorul. În spatele acestor rezultate s-au aflat 134 de dascăli și instructori, oameni dedicați care au investit timp, răbdare și suflet în pregătirea elevilor. Prin devotamentul lor, acești profesori contribuie la formarea unei generații puternice, creative și încrezătoare.

Topul Școlilor cu Cele Mai Multe Stele în 2026: Moisei – Școala Gimnazială Nr. 1 – 16 Stele, Săcălășeni – 13 Stele, Vișeu de Jos – 13 Stele, Ocna Șugatag – 12 Stele, Săcel – 11 Stele, Dumbrăvița – 10 Stele, Fărcașa – 10 Stele.

Profesorii Stea – Repere ale excelenței educaționale: Mariana BIZĂU (Săcel) – 6 premianți, Vasile ANDREICA (Ocna Șugatag) – 5 premianți, Ștefan CHIFA (Poienile de sub Munte Gimnazială Nr. 4) – 5 premianți, Maria CIOCOTIȘAN (Săcălășeni și Dumbrăvița) – 5 premianți, Ștefan BORA (Vișeu de Jos) – 4 premianți, Ioan POP (Să­că­lășeni) – 4 premianți, Radu POPOVICI (Remeți) – 4 premianți, Cristina Marinela TOMOIAGĂ(Moisei Gimnazială Nr. 1) – 4 premianți. De asemenea, rezultate remarcabile au fost obținute și de profesorii Ramona CÎMPAN, Ileana HOTEA, Gheorghe MIHALI, Călin Mircea MOJE, Anișoara NASUI și Dumitru RUSNAC, fiecare având câte 3 elevi premiați.

Amintim elevii premiați cu locul 1, Bizău Nicoleta Ioana- Săcel – matematică, Bîce Raul-Ocna Șugatag-engleză, Bogatu Alesia Ștefania-Moisei-limba română, Bonat Marius-Mireșu Mare-Triatlon, Buciuman Radu Emil-Satulung-șah, Budea Adela Denisa-Ariniș-engleză, Camaras Jessica-Rona de Jos-engleză, Chira Zah Titus Aron-Fărcașa-geografie, Cocis Eduard-Săcălășeni-triatlon, Cosma Elena Ioana-Fărcașa-caligrafie, Danci Maximo David-Săcel-istorie, Dragoș Alexandru-Satulung-matematică, Dumitraș Alexandru-Gârdani-engleză, Dunca Sofia Gabriela-Ocna Șugatag-engleză, Florea Cristian Gavrilă-Ieud-engleză, Ghita Antonia-Fărcașa-caligrafie, Godja Maria-Oncești-caligrafie, Gridjac Anita-Rona de Sus-șah, Hojda Adrian-Moisei-geografie, Horvat Na­talia-Recea-triatlon, Hotea Iulia Maria-Ocna Șugatag-matematică, Ivanciuc Maria-Bârsana-matematică, Leș Gina Izadora-Fărcașa-triatlon, Medan Rebeca Izabela-Săcă­lășeni-caligrafie, Muntean An­drea Maria-Botiza-limba română și șah, Mureșan Damian Vasile-Satulung-istorie, Mureșan David Eduard-Săcălă­șeni-șah, Pascu Anna Daniela-Vișeu de Jos-triatlon, Perța Eduard-Botiza-șah, Petruț Andrei Ionuț-Lăpuș-istorie, Pintean Claudiu-Vișeu de Jos-triatlon, Pop Raluca Maria-Strâmtura-limba română, Pop Sorina Ma­ria-Fărcașa-română, Radu Valentina Ioana-Săcă­lă­șeni-șah, Rațiu Raluca Elena-Să­că­lășeni-geografie, Roman Carla Maria-Moisei-triatlon, Rus Ia­nis Marian-Dumbrăvița-geografie, Severa Vasile-Poienile de sub Munte-triatlon, Simoniak Sara-Poienile de sub Munte-șah, Șușca Crina Ancuța-Săcel-matematică, Tămaș Dariu Gheorghe-Petrova-istorie, Tămaș Victoria Mihaela-Budești-caligrafie, Tomoioagă Daniel Nicolae-Moisei-matematică, Vâcla Ștefan Gheorghe-Săcălă­șeni-șah. Felicitări lor, cât și celor de pe locurile 2 și 3!

“Comuniada 2026 a fost mai mult decât o competiție – a fost o sărbătoare a educației rurale, a muncii susținute și a speranței într-un viitor construit prin cunoaștere. «Fiecare stea reprezintă un copil care a avut curajul să creadă în propriul talent și un profesor care a ales să lumineze drumul spre performanță.» – acesta este spiritul Comuniadei. Felicitări tuturor elevilor, profesorilor, școlilor și comunităților locale care au făcut posibilă această ediție de succes! Comuniada 2026 demonstrează încă o dată că viitorul educației ro­mâ­nești strălucește în satele Maramureșului!”, consideră Emilian-Gheorghe POP, președintele Asociației Comunelor din România – Filiala Maramureș.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Comunelor din România – Filiala Maramureș împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș, reafirmând angajamentul comun pentru susținerea performanței și excelenței în educația rurală.