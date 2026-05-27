Noi demersuri pentru realizarea centurii mici a municipiului Baia Mare

Consilierii maramureșeni au aprobat în ultima ședință extraordinară a Consiliului Județean semnarea actului adițional la parteneriatul încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții la drum de legătură la drum expres Satu Mare – Baia Mare. Este vorba despre centura mică a municipiului Baia Mare.

„Este un proiect nou pe care îl propunem în parteneriat. Avem un studiu de fezabilitate realizat pentru construcția acestui drum nou. Pornește din sensul giratoriu de la Metro, peste podul de la Săsar, cel care este surpat și care va urma să fie reconstruit de CNAIR în următoarea perioadă. În continuarea podului este un pasaj care trece peste cele trei căi ferate care intră, ies din municipiul Baia Mare în direcția Satu Mare, Jibou, Cluj. Iar apoi ajunge în intersecție la pasajul care se construiește la Clubul Văcarilor. Continuă pe strada Europa care e prevăzută a fi lărgită la două benzi pe sens. Ajunge la pasajul de la Italsofa care este deja construit și continuă pe strada Dumbravei până la intersecția cu DN 18B. De asemenea, strada Dumbravei lărgită la 4 benzi pe sens”, a explicat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Este un proiect important. Se speră că acesta va intra la finanțare în anii următori. Până atunci trebuie făcute demersurile necesare „pentru aprobarea proiectului în comisiile de specialitate ale CNAIR, în comisiile tehnice ale Ministerului Transporturilor, comitetul interministerial, ca apoi să ajungem cu indicatorii să fie aprobați prin Hotărâre de Guvern”. Este al patrulea proiect mare, de dezvoltare a infrastructurii în județul Maramureș, al treilea care se leagă de municipiul Baia Mare.