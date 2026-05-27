”Parada Absolvenților” în Baia Mare

Primăria Municipiului Baia Mare anunță că a dat startul pregătirilor pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate tinerilor: Parada Absolvenților 2026.

Evenimentul va avea loc în data de 3 iunie, începând cu ora 17. În premieră, evenimentul își propune să aducă împreună absolvenții de gimnaziu, liceu, învățământ postliceal și universitar. Parada va porni din Centrul Vechi al municipiului Baia Mare, iar participanții vor traversa orașul pe Podul Viilor într-un moment simbolic al generației 2026, care se va încheia pe Câmpul Tineretului, unde este pregătit un spectacol dedicat exclusiv tinerilor. Capul de afiș al serii va fi unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații, Rareș, ales chiar de către absolvenții din Baia Mare în urma unui sondaj. Atmosfera va fi completată de artiști locali precum SKA-NK, Găvrilă & Click și de DJ Ansary. Tot în cadrul serii vor avea loc și momente speciale dedicate șefilor de promoție, care vor fi premiați în semn de apreciere pentru performanțele lor.