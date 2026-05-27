Prins de două ori băut la volan în doar câteva minute

Un șofer de 32 de ani din Vișeu de Jos este cercetat de polițiști după ce a fost depistat de două ori conducând sub influența alcoolului, la un interval de aproximativ zece minute.
Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au oprit marți, 26 mai, pentru control un autoturism pe raza localității Vișeu de Jos. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul avea o concentrație de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Polițiștii i-au aplicat o sancțiune contravențională și au dispus suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.
La scurt timp după control, bărbatul a fost surprins din nou conducând autoturismul. Testarea a indicat de această dată o concentrație de 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Pentru că avea deja suspendat dreptul de a conduce, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

