„Săptămâna Siguranței Școlare” și în rândul elevilor din Borșa

Polițiștii Biroului de Siguranță Școlară, sprijiniți de colegii din cadrul Serviciului Criminalistic – Grupa Canină, au desfășurat o activitate preventivă la Școala Generală Nr. 9 din Borșa, în cadrul „Săptămânii Siguranței Școlare”, organizată la nivel național în perioada 25-29 mai.

Acțiunea a avut ca scop creșterea gradului de siguranță în școli și prevenirea comportamentelor de risc în rândul elevilor. Polițiștii au discutat cu copiii despre evitarea situațiilor periculoase, relaționarea cu persoane necunoscute și consecințele actelor de violență.

Totodată, au fost verificate și zonele din apropierea unității de învăță­mânt pentru identificarea elevilor care absentează de la cursuri.