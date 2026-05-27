Schimb de experiență între pompierii din Coaș și partenerii din Ucraina

În cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră pentru creșterea capacității de răspuns la dezastre”, finanțat prin Programul Interreg VI-A Next ROMÂNIA-UCRAINA, a fost organizată o activitate ce a presupus un schimb de experiență între pompierii voluntari SVSU Coaș și pompierii profesioniști din Kosiv, Ucraina.

Programul a inclus o activitate teoretică, susținută de reprezentanții detașamentului de pompieri din Kosiv, Ucraina, în cadrul căreia au fost prezentate metode de intervenție, exemple de bune practici și experiențe operaționale din gestionarea situațiilor de urgență. Totodată, participanții au luat parte la activități practice și demonstrații aplicative, menite să dezvolte cooperarea, coordonarea și schimbul de cunoștințe între echipele de intervenție din cele două țări. „Astfel de activități contribuie la consolidarea parteneriatelor transfrontaliere și la creșterea nivelului de pregătire pentru protejarea comunităților în fața dezastrelor și situațiilor de urgență”, au spus organizatorii.