Ziua Porţilor Deschise la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, extensia Baia Mare

Liceenii din mai multe unităţi de învăţământ din judeţul Maramureş au aflat ieri, 26 mai, detalii despre oferta Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Extensia Baia Mare în cadrul Zilei Porţilor Deschise. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi cu conducerea mai multor licee.

La prezentare au venit liceeni din clasele a XI-a şi a XII-a de la Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”, Liceul Tehnologic “George Bariţiu”, Liceul Tehnologic Transilvania şi Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” din Baia Mare. În prezent, programele de studii din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, extensia Baia Mare sunt frecventate de 500 de studenţi.

“Am prezentat un film cu universitatea noastră, inclusiv cu programele de studiu din cadrul facultăţilor din Arad şi am prezentat oferta noastră la nivel de extensie. În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane avem programul de studiu Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, precum şi un program de masterat. În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Inginerie şi Informatică avem programul Contabilitate şi Informatică de gestiune. În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice avem programul de studiu Drept”, a punctat directorul extensiei Baia Mare a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, Ioan Liviu Tăut.

Pe viitor se doreşte extinderea programelor de studii în Baia Mare. Oficialii universităţii mai spun că liceenii au motive întemeiate să urmeze cursurile specializărilor existente în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior. “În primul rând, această universitate îşi are sediul în Baia Mare şi suntem alături de viitorii studenţi care nu vor mai fi nevoiţi să facă drumuri în marile centre universitare, iar nivelul învăţământului superior pe care îl asigurăm în cadrul instituţiei este la cele mai înalte cote”, a adăugat directorul extensiei Baia Mare a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, Ioan Liviu Tăut.