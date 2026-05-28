318 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 318 locuri de muncă vacante.

Se caută: agent de vânzări, amanetar, brutari, cameristă hotel, conducători auto, casier, confecționer articole hârtie, confecționer produse textile, consultant nutriționist, gestionar depozit, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, îngrijitor de copii, lă­că­tuși mecanici, lucrători bucătărie (spălător vase mari), lucrători comerciali, mecanici auto, muncitori necalificați, operator, introducere, validare și prelucrare date vânzători, vopsitor industrial, vulcanizator de produse industriale din cauciuc, dar și asistent medical generalist, biolog, consilier/expert/inspector referent/economist în economie generală, ingineri, manager, manager de întreprindere socială, programator de sistem informatic, reprezentant comercial.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (61):

• femeie de serviciu (3)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (18)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (19)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (10)

• muncitor necalificat în metalurgie (1)

• muncitor necalificat în silvicultură (2)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (42):

• ambalator manual (11)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)

• cameristă hotel (1)

• confecționer articole hârtie (1)

• confecționer produse textile (5)

• croitor-confecționer îmbrăcăminte după comandă (1)

• designer grafică (studii medii) (2)

• femeie de serviciu (3)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• manipulant mărfuri (14)

• mățar (1)

• pizzer (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (35):

• director magazin (1)

• electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice (1)

• electromecanic (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• operator, introducere, validare și prelucrare date (9)

• operator mase plastice (1)

• operator textile nețesute (1)

• ospătar (chelner) (3)

• recepționist (3)

• șef schimb (1)

• șef secție industrie prelucrătoare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (4)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (57):

• agent de vânzări (6)

• amanetar (1)

• casier (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• conducător auto, transport rutier de persoane (3)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• consultant nutriționist (1)

• gestionar depozit (2)

• guvernantă (1)

• instructor de fitness (1)

• îngrijitor de copii (1)

• menajeră (4)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• operator imagine (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (4)

• operator întreținere corporală (1)

• referent de specialitate marketing (1)

• secretară (2)

• specialist digitalizare (1)

• specialist marketing (1)

• șef proces fabricație (1)

• șef secție (1)

• vânzător (14)

• vânzător ambulant de produse alimentare (1)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (2)

Studii Profesionale – Învățământ complementar de ucenici (8):

• confecționer produse textile (2)

• ucenic (6)

Studii Profesionale – Școală Profesională (62):

• agent de securitate (1)

• ajutor bucătar (8)

• ajutor ospătar (2)

• brutar (1)

• bucătar (4)

• bucătar-șef (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• electrician auto (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• fierar betonist (10)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (5)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (5)

• lucrător gestionar (3)

• lucrător pensiune turistică (1)

• mecanic auto (2)

• mecanic utilaj (2)

• tapițer (1)

• tâmplar universal (1)

• tinichigiu carosier (1)

• vulcanizator de produse industriale din cauciuc (5)

Studii Profesionale – Învățământ special (19):

• consilier orientare privind cariera (1)

• lăcătuș mecanic (2)

• montator subansamble (10)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (4)

• pedagog școlar (1)

• psiholog în specialitatea consiliere psihologică (1)

Studii Postliceale (12):

• asistent medical generalist (1)

• operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație (10)

• tehnician silvic-exploatare (1)

Studii Universitare (22):

• asistent medical generalist (1)

• biolog (3)

• consilier/expert/inspector referent/economist în economie generală (1)

• inginer automatist (2)

• inginer de dezvoltare a produselor software (1)

• inginer producție (1)

• manager (9)

• manager de întreprindere socială (1)

• programator de sistem informatic (1)

• reprezentant comercial (2)