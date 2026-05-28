Brand maramureșean în pericol! Scade masiv Lacul Albastru din Baia Sprie! (video)

Deși fenomenul nu e de ieri, atragem atenția asupra fenomenului. Un brand real de Maramureș, atracție turistică îndreptățită, nu „feștită”, e în pericol! Lacul Albastru din Baia Sprie e scăzut acum cel puțin cu doi metri pe verticală, e doar o mică parte din ce văzusem cu 2-3 ani în urmă, la ultima vizită.

De vină, ne spune Alin Bârda, primarul orașului Baia Sprie, e și seceta endemică, ce afectează întreaga Europă, cât și o posibilă scurgere. Reamintim, lacul s-a format prin prăbușirea unei galerii, odinioară, iar culoarea apei vine de la mineralele ce se găseau în zăcămintele din galerie. Cupru, fier, zinc. Mai precis, melanterit, plus sulfat de cupru. Fenomenul mai poate fi văzut în Maramureș, la scară mai mică, în aval de mina Cizma de la Poiana Botizii, dar mai cu seamă la…celălalt Lac Albastru băisprian, din curtea minei. Primarul bănuiește și o modificare în subteran, o scurgere, dar își amintește că bătrânii, foștii mineri, spun că a mai fost așa în anii 70 și și-a revenit. Până una alta, ținem pumnii Naturii. Să lupte. Ar fi păcat să se piardă o asemenea atracție! În paranteză spus, autoritățile locale au și anulat Ziua Lacului Albastru, anul acesta, din cauza situației.