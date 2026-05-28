Controale în Valea Chioarului pentru identificarea câinilor fără stăpân

Primăria Comunei Valea Chioarului, împreună cu reprezentanții Poliției Animalelor, desfășoară în această perioadă o campanie în teren de verificare și identificare a câinilor fără stăpân, precum și a celor lăsați nesupravegheați pe domeniul public.

Scopul campaniei este de a identifica acei câini care circulă liberi pe străzile din comună; de a verifica respectarea obligațiilor legale de către deținătorii de animale; informarea cetățenilor cu privire la responsabilitățile legale pe care le au ca proprietari de câini. În cadrul acestei acțiuni vor fi aplicate sancțiuni pentru persoanele care își lasă câinii liberi pe domeniul public fără supraveghere; câinii fără stăpân vor fi ridicați, urmând procedurile legale privind cazarea temporară și eventuala adopție; se va face un recensământ al câinilor din gospodării pentru actualizarea evidențelor locale. Potrivit legislației în vigoare, lăsarea câinilor nesupravegheați în spații publice este interzisă și sanc­ționabilă cu amenzi între 500 și 5.000 lei. De asemenea, proprietarii au obligația să își microcipeze, înregistreze și să își supravegheze câinii în orice moment, să nu ii lase liber pe domeniul public, să le asigure un spațiu adecvat (padoc împrejmuit și cușcă), să îi țină în gospodăria proprie. Pentru orice sesizări privind câini abandonați sau periculoși, cetățenii sunt îndemnați să contacteze Primăria Valea Chioarului sau Poliția Animalelor.