CS Minaur, transfer de la vicecampioana României

CS Minaur Baia Mare a anunțat transferul handbalistului bosniac Edin Klis, jucător care evoluează pe postul de inter stânga și care vine de la HC Buzău, vicecampioana României din sezonul recent încheiat.

Născut la Zenica, în Bosnia și Herțegovina, pe 22 februarie 2000, Edin Klis măsoară 1,95 metri și cântărește 95 de kilograme. Handbalistul s-a remarcat în ultimii ani prin evoluțiile solide din Liga Zimbrilor și din cupele europene.

În sezonul 2025-2026, bosniacul a înscris 32 de goluri în campionat, două în Supercupă – chiar împotriva celor de la Minaur – și alte 36 de goluri în EHF European Cup, competiție în care a marcat în toate cele opt meciuri disputate de formația buzoiană.

Cu un sezon înainte, Edin Klis a fost unul dintre cei mai eficienți jucători din Liga Zimbrilor, reușind 106 goluri pentru HC Buzău și terminând pe locul secund în clasamentul golgheterilor echipei.

Noul jucător al Minaurului are și experiență la nivel înalt european, după trei sezoane petrecute la HC Zagreb, alături de care a evoluat în EHF Champions League. În această competiție a înscris 14 goluri și a întâlnit adversari puternici precum Aalborg, Mont­pellier sau THW Kiel.