Discuții pentru colaborarea cu mediul de afaceri japonez

Consiliul Județean Maramureș a găzduit întâlnirea cu reprezentanții biroului din București al Organizației Japoneze pentru Comerț Exterior (JETRO), în contextul consolidării relațiilor economice și promovării oportunităților investiționale din județul Maramureș către mediul de afaceri japonez.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a subliniat deschiderea administrației județene pentru colaborări internaționale și a exprimat angajamentul de a sprijini eventualele investiții japoneze în regiune, evidențiind potențialul economic al județului și disponibilitatea instituției de a facilita parteneriate durabile. Întâlnirea a evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale și deschiderea județului Maramureș către investiții străine, Consiliul Județean Maramureș rămânând un partener activ în promovarea dezvoltării economice, atragerea de investiții strategice și creșterea competitivității regionale.