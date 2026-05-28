Doi campioni din Maramureș, în uniforma de elev militar la Câmpulung Moldovenesc

Maramureșul are doi tineri sportivi de excepție în cadrul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc: Sara Buftea Nemeș din Sighetu Marmației și Andrei Berszan din Lunca la Tisa. Elevi în clasele a XI-a și a XII-a, cei doi s-au remarcat prin rezultate foarte bune în atletism, devenind multipli campioni naționali.

Sara Buftea Nemeș, elev sergent major, a obținut rezultate de top în probele de 800 m și cros, unde a câștigat medalii de aur la competițiile naționale și la Olimpiada Sportului Militar Liceal. De asemenea, a urcat pe podium la mai multe concursuri interne, confirmând un parcurs constant ascendent. Pe lângă sport, ea are o formare artistică, fiind absolventă a Școlii de Muzică și Arte Plastice din Sighetu Marmației.

La rândul său, Andrei Berszan s-a evidențiat prin performanțe la nivel U20 și seniori, cucerind medalii de aur, argint și bronz în probele de 800 m și ștafete, atât la campionate naționale, cât și la Cupa României. Elevul sergent major este considerat un exemplu de disciplină și perseverență, combinând pregătirea militară cu performanța sportivă.

Cei doi tineri sportivi confirmă nivelul ridicat de pregătire din cadrul colegiului militar și demonstrează că disciplina, munca și ambiția pot duce la rezultate de top atât în sport, cât și în formarea profesională.