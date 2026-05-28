Două cazuri de violență în familie, monitorizate cu brățări electronice

Polițiștii maramureșeni au intervenit în două cazuri de violență în familie petrecute în Baia Sprie și Tăuții-Măgherăuș, unde agresorii au fost plasați sub monitorizare electronică după emiterea unor ordine de protecție provizorii.

Primul caz a fost înregistrat miercuri, 27 mai, după ce o femeie de 34 de ani din Baia Mare a sesizat poliția că a fost agresată fizic de soțul său. În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie, s-a stabilit că incidentul ar fi avut loc într-o spălătorie auto din Baia Sprie, pe fondul unui conflict verbal.

Anchetatorii au constatat existența unui risc iminent de violență și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 28 de ani. Cu acordul victimei, agresorului i-a fost montată o brățară electronică de monitorizare, pentru a împiedica apropierea acestuia de persoana vătămată.

Un al doilea caz a fost semnalat în aceeași zi, în jurul orei 17.20, în Tăuții-Măgherăuș. Un bărbat a apelat numărul unic de urgență 112 și a reclamat faptul că a fost agresat de propriul fiu.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că agresiunea s-a produs pe fondul unui scandal spontan. După completarea formularului de evaluare a riscului, oamenii legii au concluzionat că există risc iminent de violență și au emis un ordin de protecție provizoriu și în acest caz.

Victima și-a exprimat acordul pentru monitorizarea electronică a agresorului, iar polițiștii au montat dispozitivul care permite supravegherea respectării restricțiilor impuse.

În acest din urmă caz, cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, într-un dosar penal pentru violență în familie.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește că sistemul de monitorizare electronică reprezintă o măsură gratuită și eficientă pentru protejarea victimelor violenței domestice și pentru prevenirea unor situații cu potențial grav.