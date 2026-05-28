Eco Maramureș își reconfirmă statutul de destinație ecoturistică certificată

Eco Maramureș a primit prelungirea certificării oficiale ca destinație ecoturistică pentru perioada mai 2026 – mai 2029, certificare acordată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Această recunoaștere reconfirmă faptul că Eco Maramureș rămâne una dintre cele mai importante destinații de ecoturism din România, un teritoriu în care natura, patrimoniul cultural și comunitățile locale sunt valorificate într-un mod responsabil și sustenabil. Destinația Eco Maramureș cuprinde orașul Baia Sprie și comunele Desești, Giulești, Ocna Șugatag, Călinești și Budești, reunind arii naturale protejate, trasee de drumeție și cicloturism, experiențe culturale autentice, sate tradiționale și o rețea locală de furnizori de servicii care promovează principiile ecoturismului. Managementul destinației Eco Maramureș este asigurat de Asociația Ecologic, în cadrul unui parteneriat cu autoritățile locale și județene, organizații de mediu, administratori de arii naturale protejate și furnizori de servicii turistice. În următorii ani, Eco Maramureș își propune continuarea dezvoltării experiențelor ecoturistice, extinderea colaborărilor locale, promovarea activităților în natură și consolidarea brandului ca model de bună practică în turismul responsabil din România. Destinația Eco Maramureș este dezvoltată cu sprijinul financiar Romanian-American Foundation și Fundației pentru Parteneriat, prin programul Green Entrepreneurship – Dezvoltarea economică locală durabilă prin ecoturism.