Evenimentul ”Copii și părinți pe Bicicletă” în Baia Mare

Primăria Baia Mare informează cetățenii cu privire la instituirea restricțiilor de circulație în vederea organizării evenimentului ”Copii și părinți pe Bicicletă”, în data de 1 iunie, între orele 15:00 – 19:00.

Solicitarea a fost făcută de către Fundația HHC Baia Mare, iar acțiunea se va desfășura după următorul program: începând cu ora 16:00, circuit ciclist pe următorul traseu – plecare Statuia Ostașului Român, străzile – Victoriei, Podul Viilor, str. Episcop Martir Alexandru Rusu, Vasile Lucaciu (girație Kaufland), Vasile Lucaciu, Episcop Martir Alexandru Rusu, Podul Viilor, Victoriei, Statuia Ostașului Român – sosire. Pentru acest traseu vor fi folosite cu precădere pistele de biciclete deja executate de către Municipiul Baia Mare.