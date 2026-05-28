Primăria Baia Mare informează cetățenii cu privire la instituirea restricțiilor de circulație în vederea organizării evenimentului ”Copii și părinți pe Bicicletă”, în data de 1 iunie, între orele 15:00 – 19:00.
Solicitarea a fost făcută de către Fundația HHC Baia Mare, iar acțiunea se va desfășura după următorul program: începând cu ora 16:00, circuit ciclist pe următorul traseu – plecare Statuia Ostașului Român, străzile – Victoriei, Podul Viilor, str. Episcop Martir Alexandru Rusu, Vasile Lucaciu (girație Kaufland), Vasile Lucaciu, Episcop Martir Alexandru Rusu, Podul Viilor, Victoriei, Statuia Ostașului Român – sosire. Pentru acest traseu vor fi folosite cu precădere pistele de biciclete deja executate de către Municipiul Baia Mare.
Evenimentul ”Copii și părinți pe Bicicletă” în Baia Mare
