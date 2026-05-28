Încă o staţie şi rețeaua de gaz e pusă la punct la Coroieni

Comuna Coroieni a avut șansa, anul trecut, de a primi fonduri mai seriose Saligny pentru introducerea rețelelor de gaz.

Voiau ba cu Vima împreună, ba cu orașul Târgu Lăpuș. Într-un final, au pornit singuri și, alături de orașul Vișeu de Sus, au obținut cele mai mari sume posibile. Nu doar pentru organizare, proiectare, ci pentru rețele, efectiv! Acum, afirmă primarul Gavril Ropan, lucrurile stau așa: „În acest moment, distribuția e făcută, toate conductele sunt pozate, am ajuns la magistrală, la Măgoaja-Chiuiești, în județul Cluj. Urmează să primim o nouă tranșă, pentru stația de gaz. Dacă nu vor fi blocaje, avem promisiunea constructorului că de Crăciun putem avea gaz în comună! Sigur, până atunci avem de rezolvat concesionarea rețelelor, acum facem achiziția”, spune primarul. De remarcat diferența: întreaga Țară a Lăpușului, cu comunele, a cerut finanțare Saligny, au primit 8 milioane lei, totul e oarecum în aer, nu e nicio evoluție. În timp ce dincoace, la Coroieni, urmează stație de gaz și e gata!