Transport ilegal de material lemnos, depistat de polițiști la Botiza

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au depistat, miercuri seara, un transport ilegal de material lemnos pe D.J. 186 D, în localitatea Botiza.

Autoutilitara a fost oprită pentru control în jurul orei 20.15, iar la volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 54 de ani.

În urma verificărilor efectuate de oamenii legii în bazele de date, s-a constatat că șoferul nu deținea documentele legale necesare pentru transportul materialului lemnos.

Ca urmare, materialul lemnos a fost confiscat și lăsat în custodia pădurarului din cadrul Ocolului Silvic Dragomirești.

Totodată, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională conform prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sanc­ționarea contravențiilor silvice.