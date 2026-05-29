Anchetă după descoperirea unei drone în Maramureș

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj au preluat ancheta după ce o dronă a fost descoperită pe raza localității Băsești din județul Maramureș.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, aparatul de zbor găsit nu avea încărcătură explozivă. Autoritățile au intervenit imediat pentru securizarea perimetrului și eliminarea oricărui posibil pericol.
În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească proveniența dronei și circumstanțele în care aceasta a ajuns în zonă.

