În Baia Mare, reuniunea dedicată utilizării sustenabile a lemnului

Baia Mare a găzduit în aceste zile prima reuniune organizată în cadrul proiectului european dedicat utilizării sustenabile a lemnului și soluțiilor climatice inteligente pentru orașele viitorului.

26 de experți, cercetători și reprezentanți ai unor instituții și organizații din Danemarca, Germania, Elveția, Italia, Olanda, Finlanda, Spania, Marea Britanie, Austria și, nu în ultimul rând, România, au ajuns în orașul nostru, cu ocazia evenimentului, pentru a discuta despre utilizarea eficientă a resurselor lemnoase, reducerea amprentei de carbon, reciclare, construcții sustenabile și soluții inovatoare pentru dezvoltarea urbană. „Sunt convins că Maramureșul poate reprezenta o sursă reală de inspirație pentru toți cei implicați în acest proiect. Avem suficiente exemple de creativitate, durabilitate și respect pentru tradiție, iar faptul că aceste discuții despre viitorul construcțiilor sustenabile au loc aici, în inima patriei lemnului, este un lucru care ne onorează”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare. În cea de-a doua zi a reuniunii, invitații au descoperit și câteva dintre locurile reprezentative ale județului nostru, exemple autentice de arhitectură și meșteșug tradițional în lemn care ne definesc identitatea și patrimoniul cultural.