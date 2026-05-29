Militari răniţi într-un accident rutier între Baia Mare şi Dej

Un accident grav în care a fost implicat un convoi militar a avut loc joi seara, în jurul orei 20:30, pe DN1C, între Baia Mare și Dej, în zona localității Bizușa, comuna Ileanda. Mai multe blindate și autospeciale ale Armatei Române, care circulau în coloană spre un exercițiu militar organizat la Dej, s-au ciocnit în lanț. Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru desfășurarea intervenției și efectuarea cercetărilor. Potrivit infomaţiilor oficiale, în accident au fost implicate „trei transportoare blindate Piranha 5 aparținând unei coloane militare. Din primele verificări, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule. În urma incidentului au rezultat 11 militari răniţi. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri”, au transmis Fortele Terestre Romane. Autovehiculele militare au fost avariate usor. Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.