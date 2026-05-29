”Motoinocență” ajunge la a XVIII-a ediție, în Băiuț

Clubul de motocicliști Rock N’ Road Baia Mare organizează a XVIII-a ediție a evenimentului ”Motoinocență”, dedicat Zilei Copilului.

Cei mici sunt invitați la o experiență de neuitat în Băiuț, sâmbătă, 30 mai, unde vor avea parte de numeroase surprize. Anul acesta, evenimentul va fi alcătuit din două părți. Astfel, dimineață, copiii se vor putea bucura de o paradă moto prin comuna Băiuț, de la ora 11.00, iar apoi vor fi numeroase activități și concursuri dedicate lor. În plus, doritorii vor avea parte și de o plimbare cu motocicleta. De la ora 16.00, va urma a doua parte a evenimentului, când se va da startul concertelor. Vor urca pe scenă trupele: Diana Koszte, Încotro și Last Moments.