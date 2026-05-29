Reprezentanții Prefecturii Maramureș aduc clarificări în privința imaginilor distribuite pe rețelele de socializare, care ilustrează vehicule militare în deplasare.
„Precizăm faptul că facem referire la o secvență de instruire planificată, iar exercițiile implică deplasări de tehnică și de personal militar, concomitent cu desfășurarea de activități specifice de antrenament. Adresăm rugămintea populației de a nu se alarma/panica la vederea militarilor și a tehnicii specifice. Aceste activități efectuate de către militari sunt periodice, de pregătire și de antrenament iar mesajul are rolul de a contribui la liniștirea și informarea corectă și promptă a cetățenilor, respectiv a comunităților locale”, transmit oficialii instituției Prefectului Județului Maramureș.
Populația, liniștită cu privire la vehiculele militare din trafic
Reprezentanții Prefecturii Maramureș aduc clarificări în privința imaginilor distribuite pe rețelele de socializare, care ilustrează vehicule militare în deplasare.