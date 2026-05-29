Principele Nicolae al României, în dialog cu „șincaiștii”

Amfiteatrul Augustin Buzura al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” a găzduit în această săptămână, o activitate specială, vizita Alteței sale, Principele Nicolae al României. Dialogul dintre membrul familiei regale și elevii colegiului, prezenți în număr foarte mare, a stârnit curiozitatea acestora, adresând numeroase întrebări invitatului: de la aspecte referitoare la istoria neștiută a instituției monarhice până la întrebări cu caracter personal. Atmosfera a fost una efervescentă, dinamică, elevii prezenți având ocazia să interacționeze cu un descendent al familiei regale, care duce mai departe tradiția monarhică, pe care o promovează prin întâlniri cu tânăra generație dar și prin donarea unor lucrări științifice a căror temă vizează istoria de aproape un secol a monarhiei. Vizita Principelui Nicolae reprezintă o veritabilă lecție de istorie pentru elevii șincaști.