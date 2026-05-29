Șoferiță băută, implicată într-un accident cu cinci victime la Câmpulung la Tisa

Un grav accident rutier soldat cu cinci victime s-a produs în noaptea de joi spre vineri, pe D.N. 19, în localitatea Câmpulung la Tisa.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației, accidentul a avut loc în jurul orei 00.00. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că o tânără de 26 de ani, aflată la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autobuz. În urma impactului, cinci persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale.

Polițiștii au testat conducătoarea auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânăra a fost transportată la spital, unde a rămas internată pentru investigații și tratament medical.

Șoferul autobuzului a fost, de asemenea, testat, rezultatul fiind negativ.