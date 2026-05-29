Trafic sufocant în Baia Mare, șoferi nervoși. Primăria se scuză, lucrările continuă

Ambuteiajele în trafic sunt tot mai frecvente pe raza orașului, pe măsură ce șantierele deschise în Baia Mare avansează. E bine că se face, însă șoferii ajung câteodată la limita răbdării.

La fel s-a întâmplat și miercuri după-amiaza când o coloană de mașini s-a întins din Cartierul Ferneziu și până la sensul giratoriu de la Petrom. Asta din cauză că, pe lângă lucrările din zonă, a cedat și asfaltul pe o bună parte de drum, unde lucrau muncitorii. Șoferii aflați în trafic s-au arătat de-a dreptul revoltați față de situație: ”S-a surpat asfaltul în Ferneziu, unde au săpat muncitorii. Coloana e mare, răbdare, că e de groază!”, a precizat o șoferiță blocată în trafic. ”Am stat cam 30 de minute în sensul către Ferneziu. O porcărie. Nu demult a fost săpat drumul ăsta”, a spus alt șofer blocat acolo. De asemenea, și traficul pe bulevardul Independenței la ieșirea din oraș, spre zona Metro, a fost blocat minute bune. Nervii șoferilor au ajuns întinși la maximum: ”A blocat primarul întreg orașul. Trebuie demis de la ciolan. Plătim asigurări, rovinietă, drumurile sunt sparte, blocaje în trafic peste tot. Cine plătește pentru motorina consumată să înconjori toate străzile ca să ajungi la destinație?!”, a declarat și Mihai Varga. ”Jos cu Dăncuș! Ne-a băgat într-o bulă de praf și stres pentru ca să demonstreze ce? Că are ambiție? Știm deja!”, este părerea Rodicăi Buxban. ”Eu sunt una care vreau să plece că ne-a infectat cu tot ce face el acum”, este declarația Danei Bodone. Există însă și băimăreni care nu se arată deranjați de situație și le recomandă celor supărați să aibă răbdare: ”Se pare că pe unii îi deranjează faptul că se lucrează în oraș! Pe alții îi deranja dacă nu s-ar fi lucrat! Dar toți vă doriți un oraș modern, frumos, cu infrastructură modernă….”, a declarat Dorel Moldovan. ”Cine cere ce? Eu nu! Cei care cer sunt poate fani panseluțe, oare? Dacă nu face – de ce nu face. Dacă face – de ce face. Însă orașul trebuie modernizat”, este și părerea Dorinei Matean. ”Avem cea mai mare absorbție de fonduri din țară! E greu, dar eu zic că merită!”, a completat Ciprian Tătar. Primarul municipiului, Doru Dăncuş, este prezent pe șantierele din Baia Mare, mai ales pe cele blamate, este conștient de disconfortul pe care îl creează lucrările în traficul pietonal și rutier, își cere scuze băimărenilor pentru inconvenientele cauzate de aceste lucrări, însă proiectele merg mai departe: ”Sunt pe bulevardul Independenței, la intersecția cu strada Victoriei, la sensul giratoriu de la Dacia Service cum îl știm noi. Este acel sens giratoriu care a creat multă confuzie în ultima vreme deoarece, întâmplător, sau nu, a apărut un stâlp care a îngustat practic din cele două benzi. Acest sens giratoriu se relochează înspre râul Săsar și îl vom avea poziționat exact pe axul drumului (…) Cam în ritmul acesta vor decurge lucrările și toată vara vom fi pe șantier și o să încercăm ca până la începutul iernii, într-o toamnă mai târzie, pe bulevardul Independenței să terminăm lucrările și să fie toate realizate la al doilea strat de asfalt. Să ne rămână pentru anul viitor doar stratul de uzură. Ne cerem încă o dată scuze pentru disconfortul creat, însă după câteva luni bune de așteptare, sunt sigur că ne vom bucura cu toții de calitatea lucrărilor și de un trafic mult, mult mai aerisit în Municipiul Baia Mare. Mulțumesc tuturor pentru înțelegere!”, a declarat edilul Doru Dăncuș.