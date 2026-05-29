Verificarea modului de salubrizare a cursurilor de apă

În vederea diminuării pagubelor produse de inundații generate de revărsări ale cursurilor de apă sau de scurgeri de pe versanți, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează, în perioada 17 mai – 30 iunie, acțiunea de verificare, în toate județele, a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari.

În acest context, în Maramureș se vor face controale în perioada 2 – 30 iunie. Comisiile care se vor deplasa în teren sunt coordonate de prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, cu sprijinul Grupului de Suport Tehnic pentru ges­tionarea situațiilor de urgență generate de inundații. Comisiile de verificare sunt alcătuite din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, Comisariatului Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. În cadrul acțiunii vor fi verificate, în principal, cursurile de apă și formațiunile torențiale pe care s-au produs, în anii anteriori, pagube materiale, precum și în localitățile în care au avut loc inundații ca urmare a nerealizării sau neîntreținerii corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale. Deficiențele constatate, însoțite de măsuri și responsabilități, vor face obiectul unui raport elaborat sub coordonarea directorului SGA Maramureș și aprobat de prefect, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care va fi transmis, până la data de 15 iulie, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.