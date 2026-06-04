239 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 239 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutor bucătar, ajutor ospătar, alpinist utilitar, asistent medical generalist, asistent farmacist, brutari, conducători auto, îngrijitor spații verzi, lucrători comerciali, masor, muncitori necalificați, vânzători, dar și agent de vânzări, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, ingineri, logoped, manager, recepționist, reprezentant medical.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (49):

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• femeie de serviciu (3)

• îngrijitor spații verzi (1)

• lucrător comercial (2)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (17)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (11)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)

• muncitor necalificat în silvicultură (6)

• primitor-distribuitor materiale și scule (1)

• recepționist (1)

• ucenic (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (64):

• ajutor bucătar (6)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (11)

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)

• cameristă hotel (3)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• confecționer produse textile (5)

• croitor-confecționer îmbrăcăminte după comandă (1)

• femeie de serviciu (1)

• îngrijitor spații hoteliere (1)

• lucrător comercial (2)

• manager de întreprindere socială (1)

• manipulant mărfuri (1)

• menajeră (2)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• operator textile nețesute (8)

• ospătar (chelner) (2)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• vânzător (2)

• vulcanizator de produse industriale din cauciuc (5)

Studii liceale – Liceu de specialitate (14):

• ajutor bucătar (1)

• director magazin (1)

• director societate comercială (1)

• electrician exploatare rețele electrice (3)

• masor (1)

• operator mase plastice (1)

• președinte organizație cooperatistă (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef secție industrie prelucrătoare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

• ucenic (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (43):

• agent de vânzări (3)

• ajutor bucătar (1)

• alpinist utilitar (3)

• ambalator manual (10)

• asistent manager (1)

• bucătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• consultant nutriționist (1)

• manager (2)

• menajeră (2)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• operator întreținere corporală (1)

• referent de specialitate marketing (1)

• secretară (1)

• șef proces fabricație (1)

• șofer de autoturisme și camionete (5)

• vânzător (8)

Studii liceale – Școală Specială (8):

• bucătar (2)

• vânzător (6)

Studii Profesionale – Școală Profesională (7):

• ajutor bucătar (3)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lucrător gestionar (1)

• mecanic utilaj (2)

Studii Profesionale – În­vă­țământ special (18):

• lăcătuș mecanic (2)

• montator subansamble (10)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (6)

Studii Postliceale (20):

• asistent farmacist (3)

• asistent medical generalist (1)

• operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație (3)

• ospătar (chelner) (1)

• șofer de autoturisme și camionete (5)

Studii Universitare (16):

• agent de vânzări (1)

• consilier/expert/inspec­tor/referent/economist în economie generală (1)

• inginer automatist (1)

• inginer de dezvoltare a produselor software (1)

• inginer geodez (6)

• inginer textile, pielărie (1)

• logoped (1)

• manager (2)

• recepționist (1)

• reprezentant medical (1)