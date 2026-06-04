239 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 239 locuri de muncă vacante.
Se caută: ajutor bucătar, ajutor ospătar, alpinist utilitar, asistent medical generalist, asistent farmacist, brutari, conducători auto, îngrijitor spații verzi, lucrători comerciali, masor, muncitori necalificați, vânzători, dar și agent de vânzări, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, ingineri, logoped, manager, recepționist, reprezentant medical.
Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.
Învățământul primar – Fără studii (49):
• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)
• femeie de serviciu (3)
• îngrijitor spații verzi (1)
• lucrător comercial (2)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (17)
• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2)
• muncitor necalificat în industria confecțiilor (11)
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)
• muncitor necalificat în silvicultură (6)
• primitor-distribuitor materiale și scule (1)
• recepționist (1)
• ucenic (1)
Studii gimnaziale – Școala Generală (64):
• ajutor bucătar (6)
• ajutor ospătar (2)
• ambalator manual (11)
• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)
• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)
• cameristă hotel (3)
• conducător auto transport rutier de persoane (1)
• confecționer produse textile (5)
• croitor-confecționer îmbrăcăminte după comandă (1)
• femeie de serviciu (1)
• îngrijitor spații hoteliere (1)
• lucrător comercial (2)
• manager de întreprindere socială (1)
• manipulant mărfuri (1)
• menajeră (2)
• operator introducere, validare și prelucrare date (1)
• operator textile nețesute (8)
• ospătar (chelner) (2)
• șofer de autoturisme și camionete (1)
• vânzător (2)
• vulcanizator de produse industriale din cauciuc (5)
Studii liceale – Liceu de specialitate (14):
• ajutor bucătar (1)
• director magazin (1)
• director societate comercială (1)
• electrician exploatare rețele electrice (3)
• masor (1)
• operator mase plastice (1)
• președinte organizație cooperatistă (1)
• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)
• șef secție industrie prelucrătoare (1)
• șofer de autoturisme și camionete (1)
• tehnician-operator la roboți industriali (1)
• ucenic (1)
Studii liceale – Liceu Teoretic (43):
• agent de vânzări (3)
• ajutor bucătar (1)
• alpinist utilitar (3)
• ambalator manual (10)
• asistent manager (1)
• bucătar (1)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)
• consultant nutriționist (1)
• manager (2)
• menajeră (2)
• operator introducere, validare și prelucrare date (1)
• operator întreținere corporală (1)
• referent de specialitate marketing (1)
• secretară (1)
• șef proces fabricație (1)
• șofer de autoturisme și camionete (5)
• vânzător (8)
Studii liceale – Școală Specială (8):
• bucătar (2)
• vânzător (6)
Studii Profesionale – Școală Profesională (7):
• ajutor bucătar (3)
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)
• lucrător gestionar (1)
• mecanic utilaj (2)
Studii Profesionale – Învățământ special (18):
• lăcătuș mecanic (2)
• montator subansamble (10)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (6)
Studii Postliceale (20):
• asistent farmacist (3)
• asistent medical generalist (1)
• operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație (3)
• ospătar (chelner) (1)
• șofer de autoturisme și camionete (5)
Studii Universitare (16):
• agent de vânzări (1)
• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)
• inginer automatist (1)
• inginer de dezvoltare a produselor software (1)
• inginer geodez (6)
• inginer textile, pielărie (1)
• logoped (1)
• manager (2)
• recepționist (1)
• reprezentant medical (1)