Angajații din Sănătate amenință cu greva generală

Protest de amploare în capitală, pe legea salarizării

O delegație Sanitas Maramureș s-a alăturat protestelor din capitală, privind noua lege a salarizării, care duce la diminuarea drepturilor salariale.

Sute de sindicaliști din domeniul Sănătății au protestat ieri, de la ora 10.00, în Piața Victoriei privind nedreptățile create de legea salarizării. Din Maramureș au fost prezenți 50 de sindicaliști, iar la protest au luat parte delegații din toate județele țării.

”Am venit 50 de persoane de la Maramureș. Nemulțumirile noastre sunt legate de noua lege a salarizării, care taie toate sporurile practic. Sporul de ture este diminuat, cel pentru sâmbătă, duminică, pentru zile libere, de la 100% se diminuează la maximum 10%. Este o bătaie de joc. Asta va duce fără niciun fel de dubiu la scăderea veniturilor salariaților. Chiar dacă se mențin salariile de bază, veniturile pe ansamblu vor scădea mult, ceea ce pentru moment vor fi acoperite cu plăți compensatorii. Dar, în perspectiva imediat următoare, când Guvernul nu va mai avea bani, va renunța la diferențele acestea de plăți compensatorii. O reformă salarială nu trebuie să meargă cu veniturile în jos, ci în sus, dacă vrem să fie adaptat anilor pe care-i trăim”, a declarat Mircea Ciocan, președintele Sanitas Maramureș.

Scăderea sporurilor și blocarea posturilor în sistemul sanitar pune o mare presiune pe angajații din spitale, care și așa sunt suprasolicitați. Dacă nu se vor găsi soluții la doleanțele sindicaliștilor, aceștia amenință cu greva generală. Situația este similară și în sistemul de Asistență socială.

”S-a văzut deja că medicii nu mai au apetit pentru gărzi. Cine o să lucreze sâmbăta și duminica dacă sporul de 100% se diminuează la 10%? În plus, sporurile de condiții deosebite, periculoase ș.a.m.d. se reduc la maximum 20% pe angajator. Avem sporurile la SMURD, la ATI, la psihiatrie unde scad de la 75% la 20%. Practic, e un moment în care nu putem să tăcem. Lucrurile stau la fel și în Sănătate și în Asistență Socială. Salariile, sporurile se diminuează, lucrurile sunt în oglindă în ambele sisteme. Dacă nu se rezolvă ce solicităm, cu siguranță va urma greva generală”, a mai precizat Mircea Ciocan.