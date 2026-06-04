Aproape 50 de blocuri modernizate sau în reabilitare, în Borșa

Borșa capătă, încet, o nouă față. Asta deoarece 47 de blocuri de locuințe din oraș, 15 din zona centrală și 32 din Baia Borșa, prind o nouă viață, iar schimbările se văd deja de la o zi la alta.

Prin proiectele finanțate pe PNRR, multe dintre imobile au fost reabilitate termic și modernizate complet la nivelul fațadelor, iar pentru celelalte se lucrează intens la documentație, astfel încât transformarea să continue în tot orașul. În zonele unde lucrările la blocuri au fost finalizate, atenția s-a mutat acum spre amenajarea spațiilor exterioare. Se creează noi locuri de parcare, alei pietonale moderne, spații verzi și zone de relaxare cu mobilier urban nou, toate gândite pentru confortul locatarilor. Astfel, Borșa și Baia Borșa devin exemple de regenerare urbană și locuri tot mai primitoare pentru comunitate.