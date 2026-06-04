Când minciuna sadea devine strategie de comunicare

În lecțiile de comunicare, apar multe, cel puțin zece tipuri de manipulare a informației: dezinformare, decontextualizare, manipulare emoțională, folosirea de deepfake, stereotipizare, falsificarea de identitate etc, o mulțime. Din păcate, noii comunicatori, fie ei politicieni sau persoane publice din alte branșe, au participat la ”lecții” doar la prima oră, apoi au chiulit. Așa că folosesc pe larg dezinformarea, minciuna crasă.

Dăm exemplu SUA, unde a fost ridicată la rang de artă. Nimeni nu mai face acolo diferența între real și fals, câtă vreme nu un purtător de cuvânt, nu un politician, ci alături de ei trusturi intregi media mint cu nerușinare. Aflăm că una dintre condițiile încetării războiului din Iran e ca SUA să plătească Iranului 300 de miliarde de dolari despăgubiri de război, ca un fond de reconstrucție. Unii o prezintă așa, ceilalți ca pe un fond de dezvoltare… Marele eveniment de aniversare a 250 de ani de la “înființarea Americii” cade deja în ridicol, se retrag artiștii pe capete, iar Trump a zis că el e mai celebru ca Elvis în viață, așa că va ține el concertul. “În locul artiștilor de categoria a treia…” Tot el, la auzul veștii că 10.000 de avocați au părăsit administrația și s-au îndreptat spre cauze civile, a răspuns: Foarte bine. Pleacă de lângă tine zece mii de oameni. Foarte bine. Nu e foarte departe de tovarășul său, Vladimir, care a înființat un fond de 26 miliarde dolari, guvernamental că doar nu din banii lui, pentru cercetări în prelungirea vieții, cu terapii cu gene, organe artificiale, etc. Oare cine să fie beneficiarul? Unic? De comunicatorii ruși nu mai putem râde, nici nu ne mai minunăm, ei trăiesc într-o lume total paralelă. Sunt gata să reproșeze Europei și Ucrainei că nu marchează cu vopsea fosforescentă țintele civile, să le vadă ca lumea… În realitate, Rusia a militarizat Ucraina, a militarizat UE și NATO European, a adus noi membri și colaboratori, de la Canada la Japonia, a prelungit granița cu NATO cu sute de kilometri…

La noi. Drona, nu? “Vrem public să avem acces la dronă și să o inspectăm noi, POPORUL cunoscător și nu drogați fără carte”, scrie un exaltat. Da, așa se pune problema în online. Sigur, avem online și online. Alții reacționează așa: Ministerul Constatării Naționale?/Au urmărit-o cu atenție și îngrijorare? Cireașa de pe tort o pun Times New Roman, care scriu că “Azi au ajuns la MAPN dosarele cu șină pentru aprobarea doborârii dronei de la Galați”. Zău așa… Iar “partenerul strategic” de la care așteptăm reacții tace, e ocupat. Are peste 800 de baze militare în lume, în afara țării lor. Plus propriul război. Plus un deficit imens, cât al unui întreg continent. Plus un campionat Mondial de fotbal care nu-i interesează pe americani, iar europenii nu se duc ca să fie deportați. Mii de bilete stau nevândute, turismul e la minim istoric. Cam ca al nostru, deşi tare ne place să ne credem Buric al Pământului, Grădină a Maicii Domnului. În care, din păcate, nu plivește nimeni și nici nu adună nimeni PET-urile ce nu au pe ele semnul de reciclare…În rest, toate bune. Nu avem guvern după aproape o lună, de vină e tot cel dat jos, deşi apar încet rezultatele. Nouă ne trebuie un Guvern care “ține cu poporul”, face numai bine, derulează înapoi ca pasul moonwalking al lui Michael Jackon tot ce s-a făcut. Dar ține cu poporul. Numai nouă ne miroase a alegeri anticipate cam prin iarnă, oare?