Mortalitatea infantilă în scădere, în Maramureș

Proiectul de dotare a compartimentului de terapie intensivă neonatală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș cu aparatură medicală de înaltă performanță a ajuns la final. Astfel, astăzi, în cadrul unității medicale, nou-născuții care au venit mai repede pe lume beneficiază de îngrijiri medicale și de aparatură de top.

„Acum suntem dotați cu aparatură ultramodernă. Fiecare aparatură înseamnă o șansă la viață pentru copii. Suntem maternitate de nivel III, avem copii pe secție de la 600 g și pot să spun cu mâna pe inimă că putem să le oferim toate serviciile medicale de cea mai înaltă calitate, atât din punctul de vedere al aparaturii, cât și din punctul de vedere al medicației”, a declarat dr. Margareta Pîrvănoiu, medic șef al Secției de Neonatologie. Investițiile pe acest segment au dus, în ultimii ani, la o scădere a mortalității infantile în Maramureș.

„Astăzi, acel vis pe care dr. Margareta Pîrvănoiu l-a avut acum 9 ani a devenit realitate. Secția de neonatologie este capabilă să ofere îngrijiri medicale celor mai mici copii cu cele mai mari suferințe. Mortalitatea infantilă a scăzut în Maramureș în ultimii 10 ani, iar acest lucru se datorează în primul rând oamenilor care lucrează în secția Neonatologie. În al doilea rând, se datorează acestor dispozitive medicale prin care angajații își pot pune în valoare toate atuurile profesionale”, a precizat dr. Lucian Bogdan, directorul medical al spitalului.

Pe viitor, unitatea medicală își dorește ca Secția de neonatologie să devină secție clinică.

„Prin aceste investiții avem capacitatea să avem grijă de cele mai mici suflete, inclusiv de sub 1.000 g. Aceste lucruri au deschis perspectivele de a crește gradul de complexitate care se diagnostichează și se tratează pe Secția de neonatologie și de a crește gradul de competență al secției la gradul III, lucru care ne va conveni pe viitor șansa de a fi secție clinică de neonatologie”, a completat dr. Rareș Pop, managerul spitalului.