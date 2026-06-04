Proiecte sociale în pregătire la Călinești, altele PNRR finalizate

Primarul comunei Călinești, Petru Nemeș, ne spune că a terminat, cu fonduri PNRR, atât proiectul de mobilier școlar și dotările TIC la școală și primărie, cât și pista de biciclete.

S-a semnat contract acum pentru modernizarea iluminatului public prin AFM, de asemenea pentru două programe cu tentă socială: masă caldă pentru copiii de la școală, dar și program de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii în dificultate.