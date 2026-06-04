Primarul comunei Călinești, Petru Nemeș, ne spune că a terminat, cu fonduri PNRR, atât proiectul de mobilier școlar și dotările TIC la școală și primărie, cât și pista de biciclete.
S-a semnat contract acum pentru modernizarea iluminatului public prin AFM, de asemenea pentru două programe cu tentă socială: masă caldă pentru copiii de la școală, dar și program de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii în dificultate.
Proiecte sociale în pregătire la Călinești, altele PNRR finalizate
Primarul comunei Călinești, Petru Nemeș, ne spune că a terminat, cu fonduri PNRR, atât proiectul de mobilier școlar și dotările TIC la școală și primărie, cât și pista de biciclete.