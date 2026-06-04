Serviciul de Ambulanță Maramureș vrea investiții în panouri fotovoltaice

Unul dintre obiectivele pe care conducerea Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Maramureș și l-a propus pentru anul acesta constă în montarea de panouri fotovoltaice. Instituția este mare consumatoare de energie electrică și o astfel de investiție ar fi extrem de necesară pentru reducerea costurilor.

„Nu putem să spunem că avem o reducere de buget față de anul trecut. Dimpotrivă, avem și câteva aprobări sub aspectul investițiilor, lucru care nu se întâmplă în general în serviciile de ambulanță. Ne-am gândit să dotăm atelierul auto cu două bancuri auto, cu câteva truse de scule, pentru a putea face noi micile lucrări de întreținere ale autospecialelor, respectiv schimbul de ulei, schimbul plăcuțelor de frână, filtre etc. Avem mecanic. Anul acesta, din ce am cerut în sensul de a fi sprijiniți de către Consiliul Județean, înțeleg că au alocat bani pentru reparația atelierului auto care nu e folosit de câțiva ani. Sperăm ca până la finalul anului să putem să-i dăm drumul atelierului auto. Această investiție costă cam 400.000 lei. Investițiile cu bancurile de lucru și trusele de scule nu depășesc 200.000 lei. Bani care sperăm să ne ajungă și la montarea unor panouri fotovoltaice, noi fiind mari consumatori de energie electrică, pentru că toate ambulanțele au diverse tipuri de acumulatori pentru aparatura medicală din dotare. Ar fi un plus pentru noi, în ideea economisirii fondurilor”, a declarat Alexandru Oros, managerul SAJ Maramureș.

De altfel, lucrările la extinderea sediului central sunt gata, însă mai este necesară recepția finală. Mutarea în noile spații însă nu se va produce prea curând, pentru că nu sunt aprobate fonduri pentru dotarea cu mobilier.

„La sediul central, clădirea, partea constructorului este realizată în proporție de 100% și mai este nevoie de o recepție finală, care încă nu s-a făcut. Partea de achiziție de mobilier este interzisă, prin Ordonanța Trenuleț și de aceea este nevoie să strângem bani pentru achiziționarea mobilierului, pentru noile spații, prin Asociația pentru Ambulanță. Deocamdată este dotată sala de ședințe și am reușit să cumpărăm toate birourile din viitoarele spații pentru personalul TESA (n. red. personalul administrativ)”, a mai explicat Alexandru Oros.