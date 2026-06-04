Vocea străzii: După sesizările băimărenilor, strada Victoriei se lărgește

Proiectul de rea­bilitare și modernizare a străzii Victoriei se apropie de final, însă acesta a fost realizat cu unele inadvertențe. Băimărenii care tranzitează zilnic zona au sesizat aceste probleme în proiectare, așa că autoritățile le-au dat ascultare.

Și după discuții cu băimărenii care locuiesc în zonă, cu șoferii care o tranzitează, cu constructorii responsabili de șantier, s-a luat hotărârea de modificare a proiectului: „După multe discuții cu proiectantul, cu echipa tehnică, la solicitarea cetățenilor, încercăm să optimizăm acest proiect. Am decis ca pe tronsoanele în care pista de bicicletă nu este la nivelul părții carosabile, vom încerca să lărgim partea carosabilă, să intrăm puțin în spațiul verde și apoi să avem o parte carosabilă la 6,5 metri. Asta după ce partea carosabilă a fost proiectată inițial la 6 metri pe tot tronsonul străzii Victoriei care se reabilitează, bineînțeles, așa că am decis împreună cu cei din echipa de implementare să căutăm o soluție. Chiar dacă am amplasat gurile de scurgere la marginea bordurii, vom veni înspre spațiul verde. Nu vom merge înspre livadă, pentru că acolo sunt accesurile și diferență de nivel, dar vom veni înspre deal și vom lua puțin din spațiul verde pentru a putea să avem un carosabil lărgit”, au explicat cei din administrația municipiului. Optimizările proiectului continuă și la partea de iluminat public al pistelor de biciclete și trotuare, dar și la amplasarea stațiilor de autobuz pentru transportul public local.

Lărgirea carosabilului ar urma să se realizeze pe un tronson de aproximativ 1,3 km. Bineînțeles că toate aceste optimizări de proiect vor aduce costuri suplimentare pentru bugetul local.

Cu asta, unii băimăreni nu tare sunt de acord

„De ce abia acum? Alte costuri, alte materiale și resurse distruse, alt timp de așteptare… Până acum unde au fost inginerii?!”, este de părere Doru Ilucz;

„La ce trebuia spațiu verde, care ridică costul primăriei cu întreținerea? Pe unele porțiuni de drum, unde este spațiu verde, abia încap două mașini, iar acum din nou vor fi demontate bordurile? Cu ce costuri?”, spune și Zoltan Gavril;

„Asta se întâmplă când faci lucrurile fără să le gândești!”, a declarat Anca Moruzi;

„Cei care au făcut proiectul de ce nu l-au făcut așa de la început?”, este de părere Enciu Tudor;

„Specific românului: întâi facem și apoi gândim! Doar că aceste greșeli ne afectează pe noi, toți băimărenii!”, a precizat Angela Sabău;

„Dar proiectanții ăștia nu știu cât trebuie să aibă un drum public? Trebuie să se sesizeze cetățenii?”, a completat Dănuț Mihalca.

Sunt însă și cetățeni mulțumiți cu noile soluții adoptate

„Dacă vreți se poate. Acum găsiți o soluție pentru a lărgi puțin viitorul trotuar de pe Independenței, de la Buclă la Vivo”, a spus băimăreanul Adrian;

„Așa da! Poate unii mai încurcă ițele, dar voi împreună cu personalul tehnic o să le descurcați și bine va fi”, crede Vasile Covaci;

„Important este că se face totul”, a conchis Marius Pop.