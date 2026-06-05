Deși s-a vorbit, dezbătut, trimis hârtii, iar se ridică steril de pe iazurile din jurul Băii Mari

Dacă orașul Baia Mare ar avea o asociație „de locatari” sau de locuitori, ar trebui să dea în judecată Statul Român în fiecare an. De câteva ori. Anul trecut în toamnă s-a vorbit, dezbătut, au venit miniștri, parlamentari, au dat indicații, s-au pozat, au primit finanțare de reabilitare și ecologizare pentru alte halde și iazuri decât cele ce poluează.

Evident, a venit sezonul uscat, a început dezastrul. Anul acesta, deja de trei ori am avut vânturi cu transportare de steril spre sate și culturile din jur. Cel mai recent, joi și vineri, săptămâna trecută. Ne-a salvat țârâiala din weekend, care a umezit sterilul și nu-l mai ridică. O zi, două. Iată cum se vedea de departe iazul de la Bozânta, joi-vineri. Reamintim, Maramureșul are 15-17 iazuri de decantare și vreo 300 halde de steril, împrăștiate prin toate fostele zone miniere. Dar în apropierea și vecinătatea localităților. Cel de la Bozânta Mare este unul dintre cele mai mari din țară și „a căzut” din lista de ecologizări a Ministerului Mediului, deși e cel mai problematic. E drept, la baza lui nu se construiește parc industrial…