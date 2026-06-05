În cartierul Vasile Alecsandri, se construiește un centru multifuncțional modern

Acum aproape doi ani, autoritatea locală prezenta proiectul Centrului Multifunc­țional Cultural-Sportiv „SporTin” ce urma să se construiască în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare. Se spunea atunci că el ar urma să fie unul dintre cele mai moderne spații dedicate copiilor și tinerilor din orașul nostru.

În 2024 primăria a depus proiectul spre finanțare, un an mai târziu a semnat contractul de finanțare, iar acum s-a făcut și ultimul pas, cel prin care se trece de la documentații la construcția efectivă. Mai simplu spus, s-a semnat contractul pentru proiectarea și execuția proiectului. Valoarea contractului este de peste 5 milioane de lei fără TVA, ca parte a proiectului finanțat prin fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, în valoare totală de peste 14 milioane de lei.

Proiectul care se realizează în cartierul Vasile Alecsandri include o sală multisport și terenuri pentru handbal, baschet, tenis și volei, o sală multimedia dotată cu mese tactile, table interactive, sisteme de proiecție și sunet performant, postere LED, o hologramă în mărime naturală și echipamente de realitate virtuală. De asemenea, centrul va avea și o sală dedicată activităților educative și jocurilor de strategie, o bibliotecă virtuală, spații pentru ateliere și cluburi de lectură, precum și zone recreative cu mese de ping-pong, biliard, fotbal de masă și alte activități menite să încurajeze socializarea și petrecerea timpului liber într-un mod activ și constructiv. „Este o responsabilitate a noastră, a administrației, să investim în viitor. Să creăm contexte în care copiii și tinerii noștri să își descopere pasiunile, să își dezvolte talentul, să învețe, să socializeze și să petreacă timp de calitate într-un mediu sigur și modern. Am făcut acum un nou pas important în această direcție și cu siguranță nu ne vom opri aici”, au menționat cei din administrația locală la semnarea contractului.